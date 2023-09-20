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"Шел на красный": в Одессе мотоциклист сбил пешехода

20 сентября 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Шел на красный": в Одессе мотоциклист сбил пешехода
Место ДТП. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня примерно в 11 утра на Николаевской дороге произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Полиция расследует обстоятельства этого ДТП.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По предварительной информации, 32-летний мотоциклист столкнулся с 44-летним пешеходом, переходившим дорогу на регулируемом пешеходном переходе под запрещенный светофорный сигнал. Оба участника ДТП получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Полицейские начали уголовное производство согласно статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевшее тяжесть телесное повреждение). Транспортное средство было помещено на арестплощадку, и проведена экспертиза.

Разбитый мотоцикл. Фото: ГУНП в Одесской области
Разбитый мотоцикл. Фото: ГУНП в Одесской области

ДТП в Одесской области

В ДТП, которое произошло в селе Каролино-Бугаз Белгород-Днестровского района, пострадал 13-летний юноша. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

12 сентября примерно в семь утра произошла ужасная авария на трассе Одесса — Рени. В результате столкновения легкового авто и грузовика водитель легковушки умер.

Ночью 3 и 4 сентября в Хаджибейском районе Одессы произошло два страшных дорожно-транспортных происшествия. Аварии привели к гибели пешехода и водителя транспортного средства.

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