В Одессе трамвай сбил женщину: в каком состоянии пострадавшая

Трамвай в Одессе. Фото: google

Сегодня, 27 сентября около 11 часов утра, произошло ужасное событие в Одессе. Вагон трамвайного маршрута №21, после отъезда от остановки "Прохоровский переулок", совершил наезд на пешехода.

Об этом сообщает КП "Одесгорэлектротранс".

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Событие произошло, когда пожилая женщина вышла из вагона трамвая и, оставшись на проезжей части дороги, попыталась перейти ее перед движением вагона. Водитель закрыла дверь и двинулся от остановки под зеленый свет светофора. Однако в этот момент пешеход двигался перед вагоном, и, несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.

После наезда женщина была немедленно госпитализирована. Движение трамвайного маршрута №21 временно приостановлено для проведения следственных и спасательных работ.

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