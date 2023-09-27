В Одессе трамвай сбил женщину: в каком состоянии пострадавшая
Сегодня, 27 сентября около 11 часов утра, произошло ужасное событие в Одессе. Вагон трамвайного маршрута №21, после отъезда от остановки "Прохоровский переулок", совершил наезд на пешехода.
Об этом сообщает КП "Одесгорэлектротранс".
Событие произошло, когда пожилая женщина вышла из вагона трамвая и, оставшись на проезжей части дороги, попыталась перейти ее перед движением вагона. Водитель закрыла дверь и двинулся от остановки под зеленый свет светофора. Однако в этот момент пешеход двигался перед вагоном, и, несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.
После наезда женщина была немедленно госпитализирована. Движение трамвайного маршрута №21 временно приостановлено для проведения следственных и спасательных работ.
ДТП в Одесской области
На трассе Балта — Кривое Озеро в Одесской области произошла авария, в которой травмировалась женщина. О ее госпитализации правоохранителям сообщили врачи скорой помощи.
В ДТП, которое произошло в селе Каролино-Бугаз Белгород-Днестровского района, пострадал 13-летний юноша. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
12 сентября примерно в семь утра произошла ужасная авария на трассе Одесса – Рени. В результате столкновения легкового авто и грузовика водитель легковушки умер.