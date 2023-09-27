Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе трамвай сбил женщину: в каком состоянии пострадавшая arrow

В Одессе трамвай сбил женщину: в каком состоянии пострадавшая

27 сентября 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе трамвай сбил женщину: в каком состоянии пострадавшая
Трамвай в Одессе. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 27 сентября около 11 часов утра, произошло ужасное событие в Одессе. Вагон трамвайного маршрута №21, после отъезда от остановки "Прохоровский переулок", совершил наезд на пешехода.

Об этом сообщает КП "Одесгорэлектротранс".

Читайте также:

Событие произошло, когда пожилая женщина вышла из вагона трамвая и, оставшись на проезжей части дороги, попыталась перейти ее перед движением вагона. Водитель закрыла дверь и двинулся от остановки под зеленый свет светофора. Однако в этот момент пешеход двигался перед вагоном, и, несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.

После наезда женщина была немедленно госпитализирована. Движение трамвайного маршрута №21 временно приостановлено для проведения следственных и спасательных работ.

ДТП в Одесской области

На трассе Балта — Кривое Озеро в Одесской области произошла авария, в которой травмировалась женщина. О ее госпитализации правоохранителям сообщили врачи скорой помощи.

В ДТП, которое произошло в селе Каролино-Бугаз Белгород-Днестровского района, пострадал 13-летний юноша. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

12 сентября примерно в семь утра произошла ужасная авария на трассе Одесса – Рени. В результате столкновения легкового авто и грузовика водитель легковушки умер.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз