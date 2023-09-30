На Одещині затримали палія автівки

Підпалена автівка. Фото: Нацполіція

В Одеській області затримали зловмисника, якого підозрюють в умисному пошкодженні майна. Чоловік підпалив автівку сусіда через конфлікт.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, власник машини самостійно її загасив, після чого викликав поліцію.

Деталі інциденту

39-річний зловмисник через тривалі сутички з сусідом та постійні нарікання вирішив йому помститися та підпалив авто. Потерпілому не подобалося те, що сусід зловживає алкогольними напоями та неналежно поводиться після цього.

Напередодні підпалу між ними знову виник конфлікт, після якого зловмисник затаїв образу на потерпілого. Вночі він підклав під колесо автомобіля свого кривдника ганчір’я і підпалив. Дим помітили місцеві жителі та покликали власника.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-палію повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі, слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок колишньому рятувальнику та його співучасникам за підпали авто на замовлення. Чоловік зі своїми друзями отримували "роботу" через Інтернет.