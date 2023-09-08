Ексрятувальника засудили за підпали автівок

Зловмисник на лаві підсудних. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі винесли вирок колишньому рятувальнику та його співучасникам за підпали авто на замовлення. Чоловік зі своїми друзями отримували "роботу" через Інтернет.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі справи

Чоловіки заробляли, отримуючи замовлення на підпали чужого майна, зокрема транспортних засобів. Ділки ретельно готувались та планували кожен зі своїх злочинів. Відстежували своїх "жертв" та терпляче вичікували сприятливий момент для доведення свого наміру до кінця. Так, у період з листопада 2019 року по червень 2020 року працівники ДСНС Дніпропетровської області за грошову винагороду скоїли підпал трьох елітних авто в Одесі.

В наслідку таких дій автівки повністю знищені. Власникам завдано шкоди на майже 1,8 мільйон гривень.

Який вирок виніс суд

Колишнього пожежника-рятувальника та його спільників засуджено за умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України). Організатору злочину призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, двом співучасникам — 6,5 та 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські затримали чоловіка, який обікрав квартиру пенсіонерки. 31-річний житель Кілійської ОТГ, який має за плечима чимало судимостей за майнові злочини, коли пенсіонерки не було вдома, видавив вікно та проник до оселі, де вкрав золоті прикраси.