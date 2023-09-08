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"Одесский поджигатель": спасателя осудили за поджоги автомобилей

8 сентября 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Экспитателя осудили за поджоги автомобилей
Злоумышленник на скамье подсудимых. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе вынесли приговор бывшему спасателю и его соучастникам за поджог авто на заказ. Мужчина со своими друзьями получали "работу" через Интернет.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали дела

Мужчины зарабатывали, получая заказы на поджоги чужого имущества, в том числе транспортных средств. Дельцы тщательно готовились и планировали каждое из своих преступлений. Отслеживали своих "жертв" и терпеливо выжидали благоприятный момент для доведения своего намерения до конца. Так, в период с ноября 2019 по июнь 2020 работники ГСЧС Днепропетровской области за денежное вознаграждение совершили поджог трех элитных авто в Одессе.

В результате таких действий машины полностью уничтожены. Владельцам нанесен ущерб почти на 1,8 миллиона гривен.

Какой приговор вынес суд

Бывший пожарный-спасатель и его сообщники осуждены за умышленное повреждение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины). Организатору преступления назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, двум соучастникам - 6,5 и 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали мужчину, обокравшего квартиру пенсионерки. 31-летний житель Килийской ОТГ, имеющий за плечами немало судимостей за имущественные преступления, когда пенсионерки не было дома, выдавил окно и проник в дом, где украл золотые украшения.

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