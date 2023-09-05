"Картопляний бізнес не вдався": на Одещині розкрили шахрайство на 31 тисячу доларів

Збір картоплі. Фото: google

В Одеському регіоні 24-річний молодик підозрюється у зловживанні довірою одного з місцевих мешканців. Він пообіцяв одеситу вигідну угоду з оптовою закупівлею картоплі, втім гроші за товар витратив на власні потреби.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Деталі схеми шахрайства

Зловмисник, не маючи жодних реальних зв'язків у сфері оптових закупівель, переконав потерпілого вкласти свої заощадження у закупівлю картоплі в західних областях України. Потім він обіцяв вигідно продати її у місцевих продовольчих магазинах Одеси.

Упродовж кількох місяців довірливий громадянин передавав гроші своєму "партнеру". Одесит втратив в загальній сумі 31 тисячу доларів США. Протягом цього часу зловмисник запевняв, що постачання нарешті відбудеться. Проте, коли цього не сталося, чоловік вирішив звернутися до поліції.

Поліцейські швидко виявили місцеперебування зловмисника, який визнав свою провину. Виявилося, що він витратив гроші потерпілого на свої власні потреби, зокрема, на погашення своїх боргів перед кредиторами.

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

Правоохоронці вже розпочали кримінальне слідство згідно зі статтею 190 Кримінального кодексу України. За підозрою у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайстві в особливо великих розмірах, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 805 200 гривень.

Шахрайські схеми. Фото: ГУНП в Одеській області

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські затримали чоловіка, який обікрав квартиру пенсіонерки. 31-річний житель Кілійської ОТГ, який має за плечима чимало судимостей за майнові злочини, коли пенсіонерки не було вдома, видавив вікно та проник до оселі, де вкрав золоті прикраси.