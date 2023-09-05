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"Картофельный бизнес не удался": в Одесской области раскрыли мошенничество на 31 тысячу долларов

5 сентября 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Картофельный бизнес не удался": в Одесской области раскрыли мошенничество на 31 тысячу долларов
Сбор картофеля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесском регионе 24-летний парень подозревается в злоупотреблении доверием одного из местных жителей. Он пообещал одесситу выгодное соглашение с оптовой закупкой картофеля, впрочем, деньги за товар потратил на собственные нужды.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Детали схемы мошенничества

Злоумышленник, не имея никаких реальных связей в сфере оптовых закупок, убедил потерпевшего вложить свои сбережения в закупку картофеля в западных областях Украины. Затем он обещал выгодно продать его в местных продовольственных магазинах Одессы.

В течение нескольких месяцев доверчивый гражданин передавал деньги своему "партнеру". Одессит потерял в общей сложности 31 тысячу долларов США. В течение этого времени злоумышленник уверял, что снабжение наконец-то состоится. Однако, когда этого не произошло, мужчина решил обратиться в полицию.

Полицейские быстро обнаружили местонахождение злоумышленника, признавшего свою вину. Оказалось, что он потратил деньги потерпевшего на свои потребности, в частности, на погашение своих долгов перед кредиторами.

Какое наказание ждет "бизнесмена"

Правоохранители уже начали уголовное следствие по статье 190 Уголовного кодекса Украины. По подозрению в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием, то есть мошенничеству в особо крупных размерах, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 805 200 гривен.

Мошеннические схемы. Фото: ГУНП в Одесской области

Напомним, в Одесской области полицейские задержали мужчину, обокравшего квартиру пенсионерки. 31-летний житель Килийской ОТГ, имеющий за плечами немало судимостей за имущественные преступления, когда пенсионерки не было дома, выдавил окно и проник в дом, где украл золотые украшения.

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