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Нажився майже на 50 тисяч: мешканець Одещини обікрав пенсіонерку

2 вересня 2023 12:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мешканець Одещини обікрав пенсіонерку
Чоловік намагається поцупити речі з сумки. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області поліцейські затримали чоловіка, який обікрав квартиру пенсіонерки. 31-річний житель Кілійської ОТГ, який має за плечима чимало судимостей за майнові злочини, коли пенсіонерки не було вдома, видавив вікно та проник до оселі, де вкрав золоті прикраси. 

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, його затримали в процесуальному порядку за місцем тимчасового мешкання в Одесі. Викрадені золоті прикраси зловмисник заклав у ломбард, де їх реалізували. Отримані гроші витратив на власні потреби.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Слідчі зібрали достатньо доказів та під процесуальним керівництвом прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про таємне викрадення чужого майна, тобто крадіжку, вчинену повторно, з проникненням у житло, в умовах воєнного стану", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Нагадаємо, в Одесі затримали шахрая, який намагався обікрасти літню жінку. Зловмисник представився робітником соціальної служби та обманом потрапив до квартири.

Також ми писали, що в Одеській області поліцейські довели причетність двох місцевих мешканців до крадіжок. Обвинувальні вироки вже скеровані до суду.

 

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