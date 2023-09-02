Житель Одесщины обокрал пенсионерку

Мужчина пытается утащить вещи из сумки. Фото иллюстративное: pixabay

В Одесской области полицейские задержали мужчину, обокравшего квартиру пенсионерки. 31-летний житель Килийской ОТГ, имеющий за плечами немало судимостей за имущественные преступления, когда пенсионерки не было дома, выдавил окно и проник в дом, где украл золотые украшения.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, он был задержан в процессуальном порядке по месту временного проживания в Одессе. Украденные золотые украшения злоумышленник заложил в ломбард, где их реализовали. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Следователи собрали достаточно доказательств и под процессуальным руководством прокуроров Киевской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о тайном похищении чужого имущества, то есть воровство, совершенное повторно, жилье, в условиях военного положения", — говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, в Одессе задержан мошенник, пытавшийся обокрасть пожилую женщину. Злоумышленник представился рабочим социальной службы и обманом попал в квартиру.

Также мы писали, что в Одесской области полицейские доказали причастность двух местных жителей к воровству. Обвинительные приговоры уже направлены в суд.