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"Красиве" життя не вдалося: в Одеській області засудили крадіїв

28 серпня 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області засудили двох крадіїв
Злочинець у кайданах. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області поліцейські довели причетність двох місцевих мешканців до крадіжок. Обвинувальні вироки вже скеровані до суду.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інцидентів

42-річна жителька Ширяївської ОТГ, перебуваючи біля однієї з крамниць у селищі, помітила на прилавку чоловічу сумку і непомітно викрала її. У сумці лежали 10 000 гривень, паспорт, посвідчення водія та банківська картка. 

А от 23-річний житель Розквітівської ОТГ біля подвір’я односелиці помітив жіночу сумочку, яку винесла, граючись, її донька. Зловмисник перевірив вміст сумки та викрав з неї мобільний телефон вартістю 3 000 гривень. Видаливши з нього усі дані власниці, він почав користуватися гаджетом, сподіваючись залишитися не викритим у злочині. 

Яке покарання загрожує

На підставі зібраних доказів правопорушникам висунули обвинувачення у крадіжці чужого майна. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

Нагадаємо, у Червонограді на Львівщині поліцейські викрили зловмисників за підозрою у крадіжці майна у військовослужбовця. Ними виявились хлопці 18 та 15 років, які розбили вікно у припаркованому авто і вкрали звідти два бронежилети, дві каски та дві військові сумки.

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