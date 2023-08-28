В Одеській області засудили двох крадіїв

Злочинець у кайданах. Фото ілюстративне: google.com

В Одеській області поліцейські довели причетність двох місцевих мешканців до крадіжок. Обвинувальні вироки вже скеровані до суду.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інцидентів

42-річна жителька Ширяївської ОТГ, перебуваючи біля однієї з крамниць у селищі, помітила на прилавку чоловічу сумку і непомітно викрала її. У сумці лежали 10 000 гривень, паспорт, посвідчення водія та банківська картка.

А от 23-річний житель Розквітівської ОТГ біля подвір’я односелиці помітив жіночу сумочку, яку винесла, граючись, її донька. Зловмисник перевірив вміст сумки та викрав з неї мобільний телефон вартістю 3 000 гривень. Видаливши з нього усі дані власниці, він почав користуватися гаджетом, сподіваючись залишитися не викритим у злочині.

Яке покарання загрожує

На підставі зібраних доказів правопорушникам висунули обвинувачення у крадіжці чужого майна. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

Нагадаємо, у Червонограді на Львівщині поліцейські викрили зловмисників за підозрою у крадіжці майна у військовослужбовця. Ними виявились хлопці 18 та 15 років, які розбили вікно у припаркованому авто і вкрали звідти два бронежилети, дві каски та дві військові сумки.