Погрожував ножем та вкрав авто: на Одещині судитимуть чоловіка

Викрадене авто. Фото: ГУНП в Одеській області

24-річний чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, вирішив заволодіти транспортним засобом свого знайомого. Залякувавши його ножем, він змусив водія вийти з машини та сам поїхав у невідомому напрямку.

Про це повідомляє ГУНП Одеської області.

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"Молодик попросив односельця підвезти його з їхнього рідного села до Арциза, а дорогою вирішив сам сісти за кермо. Діставши з кишені кухонний ніж, який мав при собі, зловмисник почав погрожувати водієві, змусив зупинити транспортний засіб, вигнав його з салону, а сам поїхав з місця злочину", — йдеться в повідомленні.

За декілька годин потерпілий звернувся до поліції, повідомивши про крадіжку. Патрульні швидко виявили та зупинили викрадений автомобіль. 24-річного зловмисника було затримано, і йому було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Яке покарання чекає на чоловіка

Поліція зібрала достатньо доказів, щоб пред'явити обвинувачення молодому злочинцеві за статтею 289, частиною 3 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з погрозою застосування насильства, яке може завдати шкоди життю та здоров'ю потерпілого. Обвинувальний акт вже передано до суду, а санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з можливою конфіскацією майна.

Крім цього, поліція склала адміністративні матеріали проти зловмисника за порушення статті 130, частини 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння йому загрожує штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 гривень) та позбавлення права керування транспортними засобами на рік.

Нагадаємо, на Львівщині, у Червонограді поліцейські викрили зловмисників за підозрою у крадіжці майна у військовослужбовця. Ними виявились хлопці 18 та 15 років, які розбили вікно у припаркованому авто і вкрали звідти два бронежилети, дві каски та дві військові сумки.

Також ми писали, що працівники сервісного центру МВС на Одещині виявили "проблемний" транспортний засіб, який перебував у розшуку. Цей випадок стався в місті Подільськ, коли один з відвідувачів звернувся до центру з питанням перереєстрації автомобіля SKODA OCTAVIA за наявності довіреності.