Угрожал ножом и украл авто: в Одесской области будут судить мужчину

Угнанное авто. Фото: ГУНП в Одесской области

24-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, решил завладеть транспортным средством своего знакомого. Устрашив его ножом, он заставил водителя выйти из машины и сам уехал в неизвестном направлении.

Об этом сообщает ГУНП Одесской области.

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"Новолуние попросило односельчанина подвезти его из их родного села в Арциз, а по дороге решил сам сесть за руль. Достав из кармана кухонный нож, который имел при себе, злоумышленник начал угрожать водителю, заставил остановить транспортное средство, выгнал его из салона, а сам уехал с места преступления", — говорится в сообщении.

Через несколько часов потерпевший обратился в полицию, сообщив о краже. Патрульные быстро обнаружили и остановили угнанный автомобиль. 24-летний злоумышленник был задержан, и ему была применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Какое наказание ждет мужчину

Полиция собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение молодому преступнику по статье 289 части 3 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за незаконное завладение транспортным средством, соединенное с угрозой применения насилия, которое может нанести вред жизни и здоровью потерпевшего. Обвинительный акт уже передан в суд, а санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с возможной конфискацией имущества.

Кроме того, полиция составила административные материалы против злоумышленника за нарушение статьи 130, части 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения ему грозит штраф в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 гривен) и лишение права управления транспортными средствами в год.

Напомним, во Львовской области, в Червонограде полицейские разоблачили злоумышленников по подозрению в краже имущества у военнослужащего. Ими оказались ребята 18 и 15 лет, которые разбили окно в припаркованном авто и украли оттуда два бронежилета, две каски и две военные сумки.

Также мы писали, что работники сервисного центра МВД в Одесской области обнаружили "проблемное" транспортное средство, которое находилось в розыске. Этот случай произошел в городе Подольск, когда один из посетителей обратился в центр по перерегистрации автомобиля SKODA OCTAVIA при наличии доверенности.