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"Красивая" жизнь не удалась: в Одесской области осудили воров

28 августа 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области осудили двух воров
Преступник в оковах. Фото иллюстративный: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области полицейские довели причастность двух местных жителей к воровству. Обвинительные приговоры уже направлены в суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидентов

42-летняя жительница Ширяевской ОТГ, находясь возле одного из магазинов в поселке, заметила на прилавке мужскую сумку и незаметно похитила ее. В сумке лежали 10 000 гривен, паспорт, водительское удостоверение и банковская карточка.

А вот 23-летний житель Расцветовской ОТГ у двора односельчанки заметил женскую сумочку, которую вынесла, играя, ее дочь. Злоумышленник проверил содержимое сумки и похитил из нее мобильный телефон стоимостью 3 000 гривен. Удалив из него все данные владелицы, он начал пользоваться гаджетом в надежде остаться не разоблаченным в преступлении.

Какое наказание грозит

На основании собранных доказательств правонарушителям предъявлены обвинения в краже чужого имущества. Им грозит наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Напомним, в Червонограде во Львовской области полицейские разоблачили злоумышленников по подозрению в краже имущества у военнослужащего. Ими оказались ребята 18 и 15 лет, которые разбили окно в припаркованном авто и украли оттуда два бронежилета, две каски и две военные сумки.

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