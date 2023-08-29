Злодій намагається вкрасти гроші. Фото ілюстративне: pixabay

В Одесі затримали шахрая, який намагався обікрасти літню жінку. Зловмисник представився робітником соціальної служби та обманом потрапив до квартири.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

59-річний "працівник соцслужби" запропонував літній жінці програму, яка допоможе підвищити пенсію. В ході розмови потерпіла помітила, що зникли її прикраси, які лежали на кухні на видному місці, і викликала правоохоронців. Чоловіка затримали на місці злочину.

Що вилучили у шахрая

Срібні сережки, вартістю майже 600 гривень.

Яке покарання загрожує

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі строком до 8 років з конфіскацією майна.

"За наявності достатньої кількості зібраних речових доказів, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили правопорушнику про підозру у замаху на таємне викрадення чужого майна, тобто крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану", — розповіла т.в.о. начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Валентина Горошко.

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські довели причетність двох місцевих мешканців до крадіжок. Обвинувальні вироки вже скеровані до суду.