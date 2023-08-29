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Представлялся работником соцслужб: в Одессе задержали мошенника

29 августа 2023 12:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали мошенника
Вор пытается украсть деньги. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе задержали мошенника, пытавшегося обокрасть пожилую женщину. Злоумышленник представился рабочим социальной службы и обманом попал в квартиру.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

59-летний "работник соцслужбы" предложил пожилой женщине программу, которая поможет повысить пенсию. В ходе разговора потерпевшая заметила, что исчезли ее украшения, лежавшие на кухне на видном месте, и вызвала правоохранителей. Преступник был задержан с поличным.

Что изъяли у мошенника

Серебряные серьги стоимостью почти 600 гривен.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

"При наличии достаточного количества собранных вещественных доказательств, следователи полиции под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Одессы сообщили правонарушителю о подозрении в покушении на тайное похищение чужого имущества, то есть воровство, совершенное в условиях военного положения", — рассказала и.о. начальника следственного отдела Одесского районного управления полиции №1 Валентина Горошко.

Напомним, в Одесской области полицейские довели причастность двух местных жителей к воровству. Обвинительные приговоры уже направлены в суд.

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