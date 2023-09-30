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Поругался с соседом и поджег его машину: подробности

30 сентября 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали поджига авто.
Подожженный автомобиль. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержан злоумышленник, подозреваемый в умышленном повреждении имущества. Мужчина поджег автомобиль соседа из-за конфликта.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, владелец машины самостоятельно ее погасил, после чего вызвал полицию.

Детали инцидента

39-летний злоумышленник из-за длительных стычек с соседом и постоянных сетований решил ему отомстить и поджег авто. Пострадавшему не нравилось то, что сосед злоупотребляет алкогольными напитками и неправильно себя ведет.

Накануне поджога между ними снова возник конфликт, после которого злоумышленник затаил обиду на потерпевшего. Ночью он подложил под колесо автомобиля своего обидчика тряпья и поджег. Дым заметили местные жители и позвали владельца.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-палия сообщили о подозрении по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, следствие продолжается.

Напомним, в Одессе вынесли приговор бывшему спасателю и его соучастникам за поджоги авто по заказу. Мужчина со своими друзьями получали "работу" через Интернет.

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