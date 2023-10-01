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Два человека травмированы, один — погиб: ДТП в Березовском районе

1 октября 2023 13:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Два человека травмированы, один – погиб: ДТП в Березовском районе
Последствия ДТП на трассе. Фото: ГУНП в Одесской области
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На трассе Киев — Одесса, рядом с селом Петроверовка, произошла авария. В результате происшествия один из водителей погиб до приезда скорой помощи, еще два человека травмированы и доставлены в Ширяевскую центральную районную больницу.

Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

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Разбит автомобиль Volkswagen. Фото: ГУНП в Одесской области

Подробности аварии

Автопроисшествие произошло минувшей ночью на трассе Киев — Одесса, недалеко от села Петроверовка. Предварительно полицейские установили, что житель этой громады, управляя автомобилем "КАМАЗ", выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen, которым управлял житель города Ровно.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Volkswagen погиб до приезда скорой помощи. Были травмированы и доставлены в Ширяевскую центральную районную больницу двое пассажиров "КАМАЗа", сам водитель от госпитализации отказался. Проверка состояния опьянения показала, что он был трезв", — говорится в сообщении полиции.

Назначены дополнительные экспертизы для выяснения всех деталей ДТП.

Напомним, в Одесской области задержан злоумышленник, подозреваемый в умышленном повреждении имущества. Мужчина поджег автомобиль соседа из-за конфликта. По информации правоохранителей, владелец машины самостоятельно ее погасил, после чего вызвал полицию.

Также ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили и задержали нетрезвого водителя, который стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия в селе Александровка Курисовской ОТГ. Водитель авто сбил пожилую женщину и решил скрыться с места происшествия.

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