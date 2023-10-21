В Одесской области автомобиль врезался в дерево, пострадали два человека

Поврежденный легковой автомобиль. Фото: Национальная полиция Украины

Сегодня в границах села Волковское на Одесчине произошла авария. 41-летний водитель не справился с управлением и въехал в дерево. В результате ДТП пострадали два человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

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Детали аварии

Полицейские установили, что водитель автомобиля "ВАЗ", двигаясь в направлении пгт. Доброслав, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в придорожное дерево. В результате ДТП водитель и его 49-летняя пассажирка получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в областную клиническую больницу. У водителя отобраны биологические образцы для установления наличия алкоголя в организме. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Поврежденный легковой автомобиль. Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, на трассе Киев — Одесса, недалеко от села Петровировка, произошла авария. В результате происшествия один из водителей погиб до приезда скорой помощи, еще два человека травмированы и доставлены в Ширяевскую центральную районную больницу.

Также мы писали, что на трассе Одесса — Рени произошло ДТП с грузовиком. Пока известно, что водитель легковушки не предоставила преимущество водителю "DAF", в результате чего произошло столкновение.

Следует добавить, что с 1 октября в Одессе и области в соответствии с требованиями ПДД все водители механических транспортных средств вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. За несоблюдение норм нарушителям грозит штраф.