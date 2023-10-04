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ДТП на трасі Одеса — Рені: поліцейські встановлюють обставини

4 жовтня 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Подробиці ДТП на трасі Одеса — Рені
Пошкоджений легковий автомобіль. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку на трасі Одеса — Рені сталася ДТП із вантажівкою. Наразі відомо, що водійка легковика не надала перевагу водієві "DAF", у наслідку чого сталося зіткнення. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, 38-річна жителька Сарати здійснювала виїзд зі смуги для розгону та не надала перевагу вантажівці, що рухалась у попутному напрямку.

"Поліцейські закликають водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху й бути уважними задля власної безпеки та безпеки інших громадян", — йдеться у повідомленні. 

кермувальницю легковика травмовано унаслідок зіткнення з вантажівкою: поліцейські розслідують обставини дтп на трасі одеса – рені
Наслідки аварії на трасі. Фото: Нацполіція
кермувальницю легковика травмовано унаслідок зіткнення з вантажівкою: поліцейські розслідують обставини дтп на трасі одеса – рені
Частково перекритий рух на дорозі. Фото: Нацполіція

Подробиці ДТП

У наслідку аварії водійку "Opel Zafira" доставлено до реанімаційного відділення місцевої лікарні з травмами та забоями голови, переломами ребер та розривом легені. У неї відібрали біологічні зразки для перевірки на стан сп’яніння. Водій вантажівки  не постраждав, його вже перевірили на стан сп’яніння, він був тверезий.

"Поліцейські встановлюють повні обставини автопригоди та забезпечують рух транспорту, який наразі ускладнено. Дорога частково перекрита", — додають правоохоронці. 

Нагадаємо, на трасі Київ — Одеса, неподалік села Петровірівка, сталася аварія. Унаслідок події один із водіїв загинув до приїзду швидкої допомоги, ще двоє людей травмовані й доправлені до Ширяївської центральної районної лікарні. 

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