Подробности ДТП на трассе Одесса — Рени

Поврежден легковой автомобиль. Фото: Нацполиция

Сегодня утром на трассе Одесса — Рени произошло ДТП с грузовиком. Пока известно, что водитель легковушки не предпочла водителю "DAF", в результате чего произошло столкновение.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, 38-летняя жительница Сараты осуществляла выезд из полосы для разгона и не предпочла грузовик, который двигался в попутном направлении.

"Полицейские призывают водителей неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения и быть внимательными для собственной безопасности и безопасности других граждан" , — говорится в сообщении.

Последствия аварии на трассе. Фото: Нацполиция

Частично перекрыто движение на дороге. Фото: Нацполиция

Подробности ДТП

В результате аварии водитель "Opel Zafira" доставлена в реанимационное отделение местной больницы с травмами и ушибами головы, переломами ребер и разрывом легкого. У нее отобрали биологические образцы для проверки состояния опьянения. Водитель грузовика не пострадал, его уже проверили на состояние опьянения, он был трезв.

"Полицейские устанавливают полные обстоятельства автопроисшествия и обеспечивают движение осложненного транспорта. Дорога частично перекрыта" , — добавляют правоохранители.

Напомним, на трассе Киев — Одесса, недалеко от села Петровировка, произошла авария. В результате происшествия один из водителей погиб до приезда скорой помощи, еще два человека травмированы и доставлены в Ширяевскую центральную районную больницу.