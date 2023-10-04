Подробности ДТП на трассе Одесса — Рени

ДТП на трассе Одесса — Рени: полицейские устанавливают обстоятельства
Сегодня утром на трассе Одесса — Рени произошло ДТП с грузовиком. Пока известно, что водитель легковушки не предпочла водителю "DAF", в результате чего произошло столкновение.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
По информации правоохранителей, 38-летняя жительница Сараты осуществляла выезд из полосы для разгона и не предпочла грузовик, который двигался в попутном направлении.
"Полицейские призывают водителей неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения и быть внимательными для собственной безопасности и безопасности других граждан" , — говорится в сообщении.
Подробности ДТП
В результате аварии водитель "Opel Zafira" доставлена в реанимационное отделение местной больницы с травмами и ушибами головы, переломами ребер и разрывом легкого. У нее отобрали биологические образцы для проверки состояния опьянения. Водитель грузовика не пострадал, его уже проверили на состояние опьянения, он был трезв.
"Полицейские устанавливают полные обстоятельства автопроисшествия и обеспечивают движение осложненного транспорта. Дорога частично перекрыта" , — добавляют правоохранители.
Напомним, на трассе Киев — Одесса, недалеко от села Петровировка, произошла авария. В результате происшествия один из водителей погиб до приезда скорой помощи, еще два человека травмированы и доставлены в Ширяевскую центральную районную больницу.