Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow ДТП на трассе Одесса — Рени: полицейские устанавливают обстоятельства arrow

ДТП на трассе Одесса — Рени: полицейские устанавливают обстоятельства

4 октября 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Подробности ДТП на трассе Одесса — Рени
Поврежден легковой автомобиль. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня утром на трассе Одесса — Рени произошло ДТП с грузовиком. Пока известно, что водитель легковушки не предпочла водителю "DAF", в результате чего произошло столкновение.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

По информации правоохранителей, 38-летняя жительница Сараты осуществляла выезд из полосы для разгона и не предпочла грузовик, который двигался в попутном направлении.

"Полицейские призывают водителей неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения и быть внимательными для собственной безопасности и безопасности других граждан" , — говорится в сообщении.

водитель легковушки травмирован в результате столкновения с грузовиком: полицейские расследуют обстоятельства дтп на трассе одесса – рени
Последствия аварии на трассе. Фото: Нацполиция
водитель легковушки травмирован в результате столкновения с грузовиком: полицейские расследуют обстоятельства дтп на трассе одесса – рени
Частично перекрыто движение на дороге. Фото: Нацполиция

Подробности ДТП

В результате аварии водитель "Opel Zafira" доставлена в реанимационное отделение местной больницы с травмами и ушибами головы, переломами ребер и разрывом легкого. У нее отобрали биологические образцы для проверки состояния опьянения. Водитель грузовика не пострадал, его уже проверили на состояние опьянения, он был трезв.

"Полицейские устанавливают полные обстоятельства автопроисшествия и обеспечивают движение осложненного транспорта. Дорога частично перекрыта" , — добавляют правоохранители.

Напомним, на трассе Киев — Одесса, недалеко от села Петровировка, произошла авария. В результате происшествия один из водителей погиб до приезда скорой помощи, еще два человека травмированы и доставлены в Ширяевскую центральную районную больницу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз