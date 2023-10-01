Не забудьте ввімкнути світло: нагадування одеським водіям

Машини на дорозі з увімкненими фарами. Фото: Новини.LIVE

Відсьогодні в Одесі та області відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. За недотримання норм порушникам загрожує штраф.

Про це повідомляють у патрульній поліції Одеської області.

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"Настає період дощів, туманів та снігопадів, через що часто з'являється недостатня видимість на дорозі. Саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар. Так ваш автомобіль буде помітний для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а це зменшує ризики потрапляння у ДТП", — йдеться у повідомленні.

Який штраф загрожує

У разі недотримання норм вимоги правил дорожнього руху водіям загрожує штраф. Сума штраф може змінюватись від 425 до 510 гривень.

Нагадаємо, минулої ночі на трасі Київ — Одеса, неподалік села Петровірівка, сталася аварія. Унаслідок події один із водіїв загинув до приїзду швидкої допомоги, ще двоє людей травмовані й доправлені до Ширяївської центральної районної лікарні.