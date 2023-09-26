"Спричинив ДТП та втік": в Одесі поліцейський розшукав п'яного водія

Патрульна поліція. Фото: google

Одеський поліцейський оперативно розкрив місцеперебування нетверезого водія, який став учасником дорожньо-транспортної пригоди та втік з місця події. Інцидент стався на проспекті Небесної Сотні у Київському районі Одеси.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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35-річний водій під впливом алкоголю створив аварію, зіткнувшись з іншим автомобілем, та намагався втекти з місця пригоди. Однак поліцейський, який перебував у службовому автомобілі, отримав повідомлення про інцидент та відразу вирушив на пошуки винуватця. Він отримав від очевидців докладний опис водія та напрямок його руху.

""По гарячих слідах" я розшукав втікача за декілька кілометрів від місця автопригоди. Той ховався у дворах багатоквартирних будинків, сподіваючись уникнути відповідальності. За зовнішніми ознаками, він був нетверезим і не оцінював адекватно ситуацію, що сталася", — розповів інспектор відділу охорони публічного порядку управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області Олександр Мельник.

Під час перевірки документів стало відомо, що водій не мав при собі посвідчення водія, полісу страхування цивільно-правової відповідальності та свідоцтва про реєстрацію автомобіля. Також було виявлено, що цей громадянин вже мав чотири протоколи за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння цього вересня.

Поліцейські склали протоколи за порушення правил дорожнього руху, керування без відповідних документів, і відмову від проходження огляду на стан сп’яніння. Водію загрожує чималий штраф та позбавлення права керування автомобілем.

Нагадаємо, вчора ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі між селами Вікторівка та Мар'янівка в Березівському районі. Внаслідок аварії водій загинув на місці.