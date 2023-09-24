ДТП на Одещині: тіло чоловіка довелось діставати з авто

Рятувальники дістають людину з авто. Фото ілюстративне: google

У південній частині Білгород-Дністровського району, в Маразліївській територіальній громаді, сталася смертельна аварія. Внаслідок зіткнення двох легкових авто 54-річний водій помер на місці.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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