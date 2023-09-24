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ДТП на Одещині: тіло чоловіка довелось діставати з авто

24 вересня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ДТП на Одещині: тіло чоловіка довелось діставати з авто
Рятувальники дістають людину з авто. Фото ілюстративне: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У південній частині Білгород-Дністровського району, в Маразліївській територіальній громаді, сталася смертельна аварія. Внаслідок зіткнення двох легкових авто  54-річний водій помер на місці.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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"Внаслідок ДТП загинув водій одного з автомобілів, 1969 року народження. Співробітниками ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту проведено роботи з вилучення тіла загиблого", — йдеться в повідомленні. 

ДТП на Одещині

На трасі Балта — Криве Озеро в Одеській області сталася аварія, у якій травмувалася жінка. Про її госпіталізацію правоохоронцям повідомили лікарі швидкої допомоги.

У ДТП, що сталося в селі Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району, постраждав 13-річний юнак. Обставини події встановлюють правоохоронці.

12 вересня приблизно о сьомій ранку сталася жахлива аварія на трасі Одеса — Рені. Внаслідок зіткнення легкового авто та вантажівки водій легковика помер.

Вночі 3 та 4 вересня в Хаджибейському районі Одеси сталися дві страшні дорожньо-транспортні пригоди. Аварії призвели до загибелі пішохода та водія транспортного засобу.

 

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