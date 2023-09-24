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ДТП в Одесской области: тело мужчины пришлось доставать из авто

24 сентября 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ДТП в Одесской области: тело мужчины пришлось доставать из авто
Спасатели достают человека из авто. Фото иллюстративное: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В южной части Белгород-Днестровского района, в Маразлиевской территориальной общине, произошла смертельная авария. В результате столкновения двух легковых авто 54-летний водитель скончался на месте.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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"В результате ДТП погиб водитель одного из автомобилей, 1969 года рождения. Сотрудниками ГСЧС с помощью гидравлического инструмента проведены работы по извлечению тела погибшего", — говорится в сообщении.

ДТП в Одесской области

На трассе Балта – Кривое Озеро в Одесской области произошла авария, в которой травмировалась женщина. О ее госпитализации правоохранителям сообщили врачи скорой помощи.

В ДТП, которое произошло в селе Каролино-Бугаз Белгород-Днестровского района, пострадал 13-летний юноша. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

12 сентября примерно в семь утра произошла ужасная авария на трассе Одесса – Рени. В результате столкновения легкового авто и грузовика водитель легковушки умер.

Ночью 3 и 4 сентября в Хаджибейском районе Одессы произошло два страшных дорожно-транспортных происшествия. Аварии привели к гибели пешехода и водителя транспортного средства.

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