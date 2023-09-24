ДТП в Одесской области: тело мужчины пришлось доставать из авто

Спасатели достают человека из авто. Фото иллюстративное: google

В южной части Белгород-Днестровского района, в Маразлиевской территориальной общине, произошла смертельная авария. В результате столкновения двух легковых авто 54-летний водитель скончался на месте.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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ДТП в Одесской области

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