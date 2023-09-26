"Совершил ДТП и скрылся": в Одессе полицейский разыскал пьяного водителя

Патрульная полиция. Фото: google

Одесский полицейский оперативно раскрыл местонахождение нетрезвого водителя, который стал участником дорожно-транспортного происшествия и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на проспекте Небесной Сотни в Киевском районе Одессы.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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35-летний водитель под влиянием алкоголя создал аварию, столкнувшись с другим автомобилем, и пытался скрыться с места происшествия. Однако находившийся в служебном автомобиле полицейский получил сообщение об инциденте и сразу отправился на поиски виновника. Он получил от очевидцев подробное описание водителя и направление движения.

""По горячим следам" я разыскал беглеца в нескольких километрах от места происшествия. Тот скрывался во дворах многоквартирных домов, надеясь избежать ответственности. По внешним признакам, он был нетрезв и не оценивал адекватно произошедшую ситуацию", — рассказал инспектор отдела публичного охраны порядка управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Александр Мельник

В ходе проверки документов стало известно, что водитель не имел при себе водительского удостоверения, полиса страхования гражданско-правовой ответственности и свидетельства о регистрации автомобиля. Также было обнаружено, что у этого гражданина уже было четыре протокола за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения этого сентября.

Полицейские составили протоколы за нарушение правил дорожного движения, управление без соответствующих документов и отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения. Водителю грозит немалый штраф и лишение права вождения.

Напомним, вчера вечером произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге между селами Викторовка и Марьяновка в Березовском районе. В результате аварии водитель погиб на месте.