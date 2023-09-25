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Авто перевернулось: на Одещині сталася смертельна ДТП

25 вересня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Авто перевернулось: на Одещині сталася смертельна ДТП
ДТП на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі між селами Вікторівка та Мар'янівка в Березівському районі. Внаслідок аварії водій загинув на місці.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За попередніми даними, 39-річний мешканець Миколаївської області, керуючи автомобілем Mitsubishi Lancer, на кривій ділянці дороги не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, що призвело до перекидання автомобіля. У результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди водій загинув на місці.

Правоохоронці внесли відомості про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, яке призвело до смерті потерпілого або завдало тяжких тілесних ушкоджень).

На місці події працювала слідчо-оперативна група та патрульна поліція. У рамках кримінального розслідування транспортний засіб було арештовано та проведено експертизи. Повні обставини цієї події встановлюються

ДТП на Одещині

На трасі Балта — Криве Озеро в Одеській області сталася аварія, у якій травмувалася жінка. Про її госпіталізацію правоохоронцям повідомили лікарі швидкої допомоги.

У ДТП, що сталося в селі Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району, постраждав 13-річний юнак. Обставини події встановлюють правоохоронці.

12 вересня приблизно о сьомій ранку сталася жахлива аварія на трасі Одеса — Рені. Внаслідок зіткнення легкового авто та вантажівки водій легковика помер.

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