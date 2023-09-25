Авто перевернулось: на Одещині сталася смертельна ДТП
Ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі між селами Вікторівка та Мар'янівка в Березівському районі. Внаслідок аварії водій загинув на місці.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
За попередніми даними, 39-річний мешканець Миколаївської області, керуючи автомобілем Mitsubishi Lancer, на кривій ділянці дороги не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, що призвело до перекидання автомобіля. У результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди водій загинув на місці.
Правоохоронці внесли відомості про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, яке призвело до смерті потерпілого або завдало тяжких тілесних ушкоджень).
На місці події працювала слідчо-оперативна група та патрульна поліція. У рамках кримінального розслідування транспортний засіб було арештовано та проведено експертизи. Повні обставини цієї події встановлюються
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