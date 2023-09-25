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Авто перевернулось: в Одесской области произошло смертельное ДТП

25 сентября 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Авто перевернулось: в Одесской области произошло смертельное ДТП
ДТП в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вечером произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге между селами Викторовка и Марьяновка в Березовском районе. В результате аварии водитель погиб на месте.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По предварительным данным, 39-летний житель Николаевской области, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, на кривой участке дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, что привело к опрокидыванию автомобиля. В результате этого ДТП водитель погиб на месте.

Правоохранители внесли сведения об этом событии в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего или нанесшее тяжкие телесные повреждения).

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и патрульная полиция. В рамках уголовного расследования транспортное средство было арестовано и проведено экспертизу. Полные обстоятельства этого события устанавливаются

ДТП в Одесской области

На трассе Балта – Кривое Озеро в Одесской области произошла авария, в которой травмировалась женщина. О ее госпитализации правоохранителям сообщили врачи скорой помощи.

В ДТП, которое произошло в селе Каролино-Бугаз Белгород-Днестровского района, пострадал 13-летний юноша. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

12 сентября примерно в семь утра произошла ужасная авария на трассе Одесса — Рени. В результате столкновения легкового авто и грузовика водитель легковушки умер.

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