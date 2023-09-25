Авто перевернулось: в Одесской области произошло смертельное ДТП

ДТП в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области

Вечером произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге между селами Викторовка и Марьяновка в Березовском районе. В результате аварии водитель погиб на месте.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По предварительным данным, 39-летний житель Николаевской области, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, на кривой участке дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, что привело к опрокидыванию автомобиля. В результате этого ДТП водитель погиб на месте.

Правоохранители внесли сведения об этом событии в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 часть 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего или нанесшее тяжкие телесные повреждения).

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и патрульная полиция. В рамках уголовного расследования транспортное средство было арестовано и проведено экспертизу. Полные обстоятельства этого события устанавливаются

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