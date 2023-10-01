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Не забудьте включить свет: напоминание одесским водителям

1 октября 2023 15:56
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Не забудьте включить свет: напоминание одесским водителям
Машины на дороге с включенными фарами. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

С сегодняшнего дня в Одессе и области в соответствии с требованиями ПДД все водители механических транспортных средств вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. За несоблюдение норм нарушителям грозит штраф.

Об этом сообщают в патрульной полиции Одесской области.

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Наступает период дождей, туманов и снегопадов, из-за чего часто появляется недостаточная видимость на дороге. Именно поэтому важно обозначать перемещение авто включенными ходовыми огнями или дневным светом фар. Так ваш автомобиль будет заметен для пешеходов и других участников дорожного движения, а это уменьшает риски попадания в ДТП", — говорится в сообщении.

Какой штраф грозит

В случае несоблюдения норм требования ПДД водителям грозит штраф. Сумма штрафа может меняться от 425 до 510 гривен.

Напомним, минувшей ночью на трассе Киев — Одесса, недалеко от села Петроверовка, произошла авария. В результате происшествия один из водителей погиб до приезда скорой помощи, еще два человека травмированы и доставлены в Ширяевскую центральную районную больницу.

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