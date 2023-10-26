На Одещині водій напідпитку протаранив адмінбудівлю

Іномарка врізалася у будівлю. Фото: Нацполіція

В Одеській області сталася аварія, де водій напідпитку в'їхав в адміністративну будівлю. Подія сталася у місті Кодима Подільського району.

Про це повідомили у пресслужбі Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

53-річний водій автомобіля Infiniti FX35 нетверезим сів за кермо (1,75 проміле) та рухаючись центром міста не дотримався безпечного інтервалу і допустив зіткнення з машиною Audi A4. Після чого не впорався з кермуванням та протаранив адміністративну будівлю. На щастя, постраждалих немає.

Під час оформлення матеріалів ДТП, правопорушник намагався втекти з місця пригоди, через що правоохоронці були змушені застосувати до нього заходи примусу.

Яке покарання загрожує

На правопорушника складено на місці адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 та ст. 124 КУпАП. Попередньо горе-водію загрожує штраф.

Нагадаємо, на трасі Київ — Одеса, неподалік села Петровірівка, сталася аварія. Унаслідок події один із водіїв загинув до приїзду швидкої допомоги, ще двоє людей травмовані й доправлені до Ширяївської центральної районної лікарні.

Також ми писали, що у Приморському районі Одеси трамвай наїхав на чоловіка з собакою. Тіло невідомого одразу після інциденту знайшов водій електротранспорту та викликав поліцію.