В Одесской области водитель под хмельком протаранил админздание

Иномарка врезалась в здание. Фото: Нацполиция

В Одесской области произошла авария, где подвыпивший водитель въехал в административное здание. Событие произошло в городе Кодыма Подольского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

53-летний водитель автомобиля Infiniti FX35 нетрезвым сел за руль (1,75 промилле) и двигаясь по центру города не соблюдал безопасный интервал и допустил столкновение с машиной Audi A4. После чего не справился с управлением и протаранил административное здание. К счастью, пострадавших нет.

Во время оформления материалов ДТП правонарушитель пытался скрыться с места происшествия, из-за чего правоохранители были вынуждены применить к нему меры принуждения.

Какое наказание грозит

На правонарушителя составлены на месте административные протоколы по ч. 1 ст. 130 и ст. 124 КУоАП. Предварительно горе-водителю грозит штраф.

Напомним, на трассе Киев — Одесса, недалеко от села Петровировка, произошла авария. В результате происшествия один из водителей погиб до приезда скорой помощи, еще два человека травмированы и доставлены в Ширяевскую центральную районную больницу.

Также мы писали, что в Приморском районе Одессы трамвай наехал на мужчину с собакой. Тело неизвестного сразу после инцидента обнаружил водитель электротранспорта и вызвал полицию.