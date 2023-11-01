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В Одесі затримали митника-хабарника

1 листопада 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали митника-хабарника
Правоохоронці затримали правопорушника. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали митника, який допомагав людям "більш безпечно" завести товар до України. Посадовець брав хабар за "зелений коридор" під час перевірок на кордоні. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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За інформацією правоохоронців, чоловік вимагав у громадянина хабар за безперешкодне ввезення 4 млн грн на територію України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Маяки — Удобне — Паланка". Свої "послуги" він оцінив в 3% від ввезеної суми, що склало 3 000 євро.

Яке покарання загрожує

Митника вдалося затримати під час отримання другої частини "винагороди". Йому повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) оголосив депутата Ренійської міської ради Одеської області Івана Пойдолова у міжнародний розшук. Наразі відомо, що після серпневого скандалу з отриманням депутатом хабара він утік до Молдови.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронні органи провели успішну операцію, затримавши іноземця, якого розшукував протягом шести років Інтерпол за серію важких злочинів. За даними слідчих, 51-річний чоловік був засуджений у Республіці Молдові до дев'яти років позбавлення волі за торгівлю людьми, зокрема дітьми, і уникав виконання покарання. 

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