В Одессе задержали таможенника-взяточника

Правоохранители задержали правонарушителя. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе задержан таможенник, который помогал людям "безопаснее" завести товар в Украину. Чиновник брал взятку за "зеленый коридор" во время проверок на границе.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По информации правоохранителей, мужчина требовал у гражданина взятку за беспрепятственный ввоз 4 млн грн на территорию Украины через международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Маяки — Удобное — Паланка". Свои "услуги" он оценил в 3% от ввезенной суммы, что составило 3 000 евро.

Какое наказание грозит

Таможенника удалось задержать во время получения второй части "вознаграждения". Ему сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) объявил депутата Ренийского городского совета Одесской области Ивана Пойдолова в международный розыск. Известно, что после августовского скандала с получением депутатом взятки он сбежал в Молдову.

Также мы писали, что в Одессе правоохранительные органы провели успешную операцию, задержав иностранца, разыскиваемого в течение шести лет Интерполом за серию тяжких преступлений. По данным следователей, 51-летний мужчина был приговорен в Республике Молдова к девяти годам лишения свободы за торговлю людьми, в том числе детьми, и избегал исполнения наказания.