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Заволодів власністю міста — в Одесі затримали майнового реєстратора

16 листопада 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Заволодів власністю міста — в Одесі затримали майнового реєстратора
Правоохоронці перевіряють документи. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили колишнього державного реєстратора, якого підозрюють у незаконному привласненні майном громади. Відомо, що підозрюваний заволодів прибудовою будівлі, вартість якої складає майже 5 мільйонів гривень. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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Деталі схеми

Раніше судимий мешканець Одеси привласнив мансарду триповерхового будинку у Приморському районі, яка належала міській раді. Чоловік в електронних документах змінив право власності на себе працюючи державним реєстратором прав на нерухоме майно в одному з комунальних підприємств.

Що відомо про приміщення

Зловмисник заволодів нежитловим приміщенням площею 30,5 кв. м, розташованого на першому поверсі триповерхового будинку. Після чого в автоматизованій системі документів збільшив "свою" площу майже до 500 кв. м.

Своїми діями він спричинив територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради збитки у розмірі майже 5 мільйонів гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі правопорушника затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до шести років ув'язнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеській області затримали директора одного з підприємств, який надавав неправдиві відомості про податки. Своїми діями він завдав збитків державі на 6 мільйонів гривень. 

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці розкрили випадок корупції, пов'язаної із Державною податковою службою (ДПС). Керівна особа одного з управлінь Південного міжрегіонального управління ДПС запропонувала підприємцю поновити його діяльність за хабар у розмірі 5 тисяч доларів США.

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