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Недоплатили 100 мільйонів податків — в Одесі затримали в.о. правління банку

15 листопада 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Недоплатили 100 мільйонів податків — в Одесі затримали в.о. правління банку
Отримання хабаря. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі на лаву підсудних відправили голову правління одного з банків. Жінку підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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Деталі схеми

Правопорушниця за звітні податкові періоди 2015 року від імені банківської установи уклала договори з відчуження нерухомого майна банку без відображення податкових зобов’язань з податку на додану вартість. Таким чином, банк недоплатив до бюджету України 102 мільйони гривень. 

Яке покарання загрожує

Наразі жінку затримали та повідомили про підозру за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службового підроблення одразу за декількома статтями. Їй загрожує до 10 років ув'язнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеській області затримали директора одного з підприємств, який надавав неправдиві відомості про податки. Своїми діями він завдав збитків державі на 6 мільйонів гривень. 

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці розкрили випадок корупції, пов'язаної із Державною податковою службою (ДПС). Керівна особа одного з управлінь Південного міжрегіонального управління ДПС запропонувала підприємцю поновити його діяльність за хабар у розмірі 5 тисяч доларів США.

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