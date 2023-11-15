Недоплатили 100 мільйонів податків — в Одесі затримали в.о. правління банку

Отримання хабаря. Фото: pixabay

В Одесі на лаву підсудних відправили голову правління одного з банків. Жінку підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі схеми

Правопорушниця за звітні податкові періоди 2015 року від імені банківської установи уклала договори з відчуження нерухомого майна банку без відображення податкових зобов’язань з податку на додану вартість. Таким чином, банк недоплатив до бюджету України 102 мільйони гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі жінку затримали та повідомили про підозру за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службового підроблення одразу за декількома статтями. Їй загрожує до 10 років ув'язнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області затримали директора одного з підприємств, який надавав неправдиві відомості про податки. Своїми діями він завдав збитків державі на 6 мільйонів гривень.

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці розкрили випадок корупції, пов'язаної із Державною податковою службою (ДПС). Керівна особа одного з управлінь Південного міжрегіонального управління ДПС запропонувала підприємцю поновити його діяльність за хабар у розмірі 5 тисяч доларів США.