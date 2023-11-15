Недоплатили 100 миллионов налогов — в Одессе задержали и.о. правление банка

Получение взятки. Фото: pixabay

В Одессе на скамью подсудимых отправили главу правления одного из банков. Женщину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Правонарушительница за отчетные налоговые периоды 2015 года от имени банковского учреждения заключила договоры по отчуждению недвижимого имущества банка без отражения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость. Таким образом, банк недоплатил в бюджет Украины 102 миллиона гривен.

Какое наказание грозит

Женщину задержали и сообщили о подозрении по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и служебного подлога сразу по нескольким статьям. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области задержан директор одного из предприятий, который предоставлял ложные сведения о налогах. Своими действиями он нанес ущерб государству на 6 млн. гривен.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5000 долларов США.