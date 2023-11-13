На Одещині викрили підприємство у несплаті податків

Морське торгове судно. Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області викрило морське підприємство в ухиленні від сплати податків. Директору компанії повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

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Деталі схеми ухилення від податків

Підприємство з надання послуг обслуговування водного транспорту в портах України у період з 2021 по 2023 роки уникало сплати податків до державного бюджету у повному обсязі. Директор надавав транспорт в оренду без офіційного оформлення документів. Таким чином держава недоотримала понад 8 мільйонів гривень.

Що виявили під час обшуків

Фахівці БЕБ знайшли документи фінансово-господарської діяльності, що підтверджують їх незаконну діяльність.

Яке покарання загрожує

Наразі директору компанії оголосили про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України. Йому загрожує до трьох років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеській області затримали директора одного з підприємств, який надавав неправдиві відомості про податки. Своїми діями він завдав збитків державі на 6 млн гривень.

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці розкрили випадок корупції, пов'язаної із Державною податковою службою (ДПС). Керівна особа одного з управлінь Південного міжрегіонального управління ДПС запропонувала підприємцю поновити його діяльність за хабар у розмірі 5000 доларів США.