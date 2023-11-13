В Одесской области разоблачили предприятие в неуплате налогов
Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области разоблачило морское предприятие в уклонении от уплаты налогов. Директору компании сообщили о подозрении.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.
Детали схемы уклонения от налогов
Предприятие по предоставлению услуг обслуживания водного транспорта в портах Украины в период с 2021 по 2023 год избегало уплаты налогов в государственный бюджет в полном объеме. Директор предоставлял транспорт в аренду без официального оформления документов. Таким образом, государство недополучило более 8 миллионов гривен.
Что обнаружили во время обысков
Специалисты БЭБ обнаружили документы финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие их незаконную деятельность.
Какое наказание грозит
В настоящее время директору компании объявили о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Ему грозит до трех лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
Напомним, в Одесской области задержан директор одного из предприятий, который предоставлял ложные сведения о налогах. Своими действиями он нанес ущерб государству на 6 млн. гривен.
Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5000 долларов США.
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