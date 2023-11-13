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В Одесской области разоблачили предприятие в неуплате налогов

13 ноября 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области разоблачили предприятие в неуплате налогов
Морское торговое судно. Фото: БЕБ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области разоблачило морское предприятие в уклонении от уплаты налогов. Директору компании сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

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Детали схемы уклонения от налогов

Предприятие по предоставлению услуг обслуживания водного транспорта в портах Украины в период с 2021 по 2023 год избегало уплаты налогов в государственный бюджет в полном объеме. Директор предоставлял транспорт в аренду без официального оформления документов. Таким образом, государство недополучило более 8 миллионов гривен.

Что обнаружили во время обысков

Специалисты БЭБ обнаружили документы финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие их незаконную деятельность.

Какое наказание грозит

В настоящее время директору компании объявили о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Ему грозит до трех лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области задержан директор одного из предприятий, который предоставлял ложные сведения о налогах. Своими действиями он нанес ущерб государству на 6 млн. гривен.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5000 долларов США.

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