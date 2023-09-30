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Вкрав гроші з "повітря": в Одесі затримали посадовця міськради

30 вересня 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали посадовця міськради
Складання протоколу під час затримання. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі поліцейські затримали посадовця міської ради. Чиновника підозрюють у розкраданні бюджетних коштів у понад 2 мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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За інформацією правоохоронців, підозрюваний привласнив частину коштів на закупівлі генераторів кисню для потреб Одеської міської лікарні №8 в лікуванні COVID-19.

Відомо, що постачання таких медичних приладів звільняються від сплати ПДВ та ввізного мита. Знаючи це, посадовець міськради перерахував повну суму підряднику, а саме 14,1 мільйона гривень, з яких понад 2 мільйони — податок.

Яке покарання загрожує 

Наразі зловмиснику повідомили про підозру у привласненні і розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах у складі організованої групи (ч. 5. ст. 191 Кримінального Кодексу України). Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, одеська поліція вжила кроків проти 52-річної місцевої підприємиці, яка без дозволу облаштувала ресторан. Загалом жінка привласнила понад 100 квадратних метрів, що належить територіальній громаді.

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці розкрили випадок корупції, пов'язаної із Державною податковою службою (ДПС). Керівна особа одного з управлінь Південного міжрегіонального управління ДПС запропонувала підприємцю поновити його діяльність за хабар у розмірі 5000 доларів США.

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