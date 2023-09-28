Керівника держагентства рибного господарства на Одещині спіймали на хабарництві

СБУ викрили отримання хабаря. Фото: СБУ

В Одеській області співробітники Служби безпеки України розкрили корупційну діяльність голови управління державного агентства, відповідального за меліорацію та рибне господарство. За даними слідства, цей чиновник налагодив механізм отримання хабарів від фізичних та юридичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю у рибному господарстві на території області.

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області.

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Отриманий хабар. Фото: СБУ

Яке покарання чекає керівника держагентства

Оперативники спецслужби зареєстрували вимагання і отримання "авансу" і затримали зловмисника після одержання чергової "частини" грошей. Зараз керівнику держагентства рибного господарства оголошено про підозрою за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Поки тривають розслідувальні заходи для встановлення всіх причетних до протиправної схеми.

Нагадаємо, одеська поліція вжила кроків проти 52-річної місцевої підприємиці, яка без дозволу облаштувала ресторан. Загалом жінка привласнила понад 100 квадратних метрів, що належить територіальній громаді.

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