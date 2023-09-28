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Керівника держагентства рибного господарства на Одещині спіймали на хабарництві

28 вересня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Керівника держагентства рибного господарства на Одещині спіймали на хабарництві
СБУ викрили отримання хабаря. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області співробітники Служби безпеки України розкрили корупційну діяльність голови управління державного агентства, відповідального за меліорацію та рибне господарство. За даними слідства, цей чиновник налагодив механізм отримання хабарів від фізичних та юридичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю у рибному господарстві на території області.

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області. 

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Правоохоронці задокументували вимагання чиновником незаконної вигоди від керівника аграрно-рибогосподарського кооперативу. За можливість проведення діяльності на одному з озер Ізмаїльського району зловмисник вимагав щомісячний "збір" у розмірі 240 тисяч гривень. В цьому ділі він використовував своїх підлеглих як посередників. У разі відмови, посадовець загрожував підприємцю знищенням його бізнесу за допомогою фіктивних протоколів щодо порушення правил рибного промислу та використання озера.

Отриманий хабар. Фото: СБУ
Отриманий хабар. Фото: СБУ

Яке покарання чекає керівника держагентства

Оперативники спецслужби зареєстрували вимагання і отримання "авансу" і затримали зловмисника після одержання чергової "частини" грошей. Зараз керівнику держагентства рибного господарства оголошено про підозрою за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Поки тривають розслідувальні заходи для встановлення всіх причетних до протиправної схеми.

Нагадаємо, одеська поліція вжила кроків проти 52-річної місцевої підприємиці, яка без дозволу облаштувала ресторан. Загалом жінка привласнила понад 100 квадратних метрів, що належить територіальній громаді.

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці розкрили випадок корупції, пов'язаної із Державною податковою службою (ДПС). Керівна особа одного з управлінь Південного міжрегіонального управління ДПС запропонувала підприємцю поновити його діяльність за хабар у розмірі 5000 доларів США.

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