Руководителя госагентства рыбного хозяйства в Одесской области поймали на взяточничестве

СБУ разоблачили получение взятки. Фото: СБУ

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли коррупционную деятельность главы управления государственного агентства, ответственного за мелиорацию и рыбное хозяйство. По данным следствия, чиновник наладил механизм получения взяток от физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в рыбном хозяйстве на территории области.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

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Правоохранители задокументировали вымогательство чиновником незаконной выгоды от руководителя аграрно-рыбохозяйственного кооператива. За возможность проведения деятельности на одном из озер Измаильского района, злоумышленник требовал ежемесячный "сбор" в размере 240 тысяч гривен. В этом деле он использовал своих подчиненных в качестве посредников. В случае отказа чиновник угрожал предпринимателю уничтожением его бизнеса с помощью фиктивных протоколов о нарушении правил рыбного промысла и использовании озера.

Получена взятка. Фото: СБУ

Какое наказание ждет руководителя госагентства

Оперативники спецслужбы зарегистрировали вымогательство и получение "аванса" и задержали злоумышленника после получения очередной "части" денег. В настоящее время руководитель госагентства рыбного хозяйства объявлен о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Пока продолжаются расследования для установления всех причастных к противоправной схеме.

Напомним, одесская полиция предприняла шаги против 52-летней местной предпринимательницы, которая без разрешения обустроила ресторан. В общей сложности женщина присвоила более 100 квадратных метров, принадлежащих территориальной общине.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли случай коррупции, связанной с Государственной налоговой службой (ГНС). Руководитель одного из управлений Южного межрегионального управления ГНС предложил предпринимателю возобновить его деятельность за взятку в размере 5000 долларов США.