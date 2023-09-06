На Одещині розкрили схему хабарництва у податковій: подробиці

На Одещині викрили хабарницю. Фото: ГУНП в Одеській області

На Одещині правоохоронці розкрили випадок корупції, пов'язаної із Державною податковою службою (ДПС). Керівна особа одного з управлінь Південного міжрегіонального управління ДПС запропонувала підприємцю поновити його діяльність за хабар у розмірі 5000 доларів США.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

За результатами розслідування, слідчі управління ГУНП в Одеській області, спільно з працівниками СБУ, встановили, що представник підприємства звернувся до посадовиці, сподіваючись на допомогу у знятті податкових ризиків. Жінка вимагала хабар у розмірі 5000 доларів США в обмін на свій вплив на податкових інспекторів.

Обшуки в податковій. Фото: ГУНП в Одеській області

"В ході проведення слідчих дій за місцем роботи та мешкання правопорушниці були проведені санкціоновані обшуки. Вилучено гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речі, що становлять інтерес для слідства", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає на хабарницю

На підставі зібраних доказів, слідчі поліції повідомили фігурантці про підозру у прийнятті хабара для впливу на посадових осіб податкової служби та обіцянки здійснити такий вплив за надання такої вигоди. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України і передбачає штраф від двох тисяч до п'яти тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 34000 до 93500 гривень, або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Погоріли на хабарях

Нагадаємо, детективи Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно начальника речової служби однієї з військових частин на Одещині. Його звинувачують у вимаганні 120 тисяч гривень у військовослужбовця за здійснення офіційних процедур.

Також ми писали, що Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро викрили "на гарячому" народного депутата, який за 85 тис. дол "продавав" землю Національної академії аграрних наук. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.