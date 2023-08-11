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Корупція у військовому підрозділі: на Одещині посадовець погорів на хабарі

11 серпня 2023 13:43
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Корупція у військовому підрозділі: на Одещині посадовець погорів на хабарі
Затримання хабарника в Одеській області. Фото: ДСР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Департамент стратегічних розслідувань розкрив схему незаконного отримання грошової вигоди посадовцю. За хабар працівник військово-цивільної адміністрації обіцяв перевести військовослужбовця до іншого підрозділу.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. 

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Посадовець, який займав посаду начальника сектору мобілізаційної роботи, прагнув отримати 6 тисяч доларів США через посередницю. За ці кошти він мав вплинути на рішення уповноважених осіб військової частини та допомогти в переведенні військовослужбовця, до іншого підрозділу.

Яке покарання чекає на посадовця

Наразі зловмисника тримають під вартою відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за статтею 369-2 частиною 3 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Питання щодо спільниці та подальшого розгляду справи перебувають на розгляді слідства.

Погоріли на хабарях

Нагадаємо, детективи Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно начальника речової служби однієї з військових частин на Одещині. Його звинувачують у вимаганні 120 тисяч гривень у військовослужбовця за здійснення офіційних процедур.

Також ми писали, що Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро викрили "на гарячому" народного депутата, який за 85 тис. дол "продавав" землю Національної академії аграрних наук. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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