Коррупция в военном подразделении: в Одесской области чиновник погорел на взятке

Задержание взяточника в Одесской области. Фото: ДСР

Департамент стратегических расследований раскрыл схему незаконного получения денежной выгоды должностному лицу. За взятку работник военно-гражданской администрации обещал перевести военнослужащего в другое подразделение.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

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Чиновник, занимавший должность начальника сектора мобилизационной работы, стремился получить 6 тысяч долларов США через посредницу. За эти средства он должен повлиять на решение уполномоченных лиц воинской части и помочь в переводе военнослужащего в другое подразделение.

Какое наказание ждет чиновника

В настоящее время злоумышленника содержат под стражей в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по статье 369-2 части 3 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. Вопросы по поводу сообщницы и дальнейшего рассмотрения дела находятся на рассмотрении следствия.

Погорели на взятках

Напомним, детективы Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении начальника вещевой службы одной из воинских частей в Одесской области. Его обвиняют в вымогательстве 120 тысяч гривен у военнослужащего за проведение официальных процедур.

Также мы писали, что Служба безопасности совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили "на горячем" народного депутата, который за 85 тыс. долл. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.