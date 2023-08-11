Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Коррупция в военном подразделении: в Одесской области чиновник погорел на взятке arrow

Коррупция в военном подразделении: в Одесской области чиновник погорел на взятке

11 августа 2023 13:43
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Коррупция в военном подразделении: в Одесской области чиновник погорел на взятке
Задержание взяточника в Одесской области. Фото: ДСР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Департамент стратегических расследований раскрыл схему незаконного получения денежной выгоды должностному лицу. За взятку работник военно-гражданской администрации обещал перевести военнослужащего в другое подразделение.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Читайте также:

Чиновник, занимавший должность начальника сектора мобилизационной работы, стремился получить 6 тысяч долларов США через посредницу. За эти средства он должен повлиять на решение уполномоченных лиц воинской части и помочь в переводе военнослужащего в другое подразделение.

Какое наказание ждет чиновника

В настоящее время злоумышленника содержат под стражей в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по статье 369-2 части 3 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. Вопросы по поводу сообщницы и дальнейшего рассмотрения дела находятся на рассмотрении следствия.

Погорели на взятках

Напомним, детективы Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении начальника вещевой службы одной из воинских частей в Одесской области. Его обвиняют в вымогательстве 120 тысяч гривен у военнослужащего за проведение официальных процедур.

Также мы писали, что Служба безопасности совместно с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили "на горячем" народного депутата, который за 85 тыс. долл. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз