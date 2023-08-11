На Одещині військовий за хабар "закрив очі" на відсутність бронежилетів

Затримання військового. Фото: ДБР

Детективи Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно начальника речової служби однієї з військових частин на Одещині. Його звинувачують у вимаганні 120 тисяч гривень у військовослужбовця за здійснення офіційних процедур.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Подробиці корупційної справи

За даними слідства, весною 2023 року посадовець, у змові з іншим військовим посадовцем, намагався отримати хабар від підлеглого. Вони прагнули одержати гроші за те, щоб не починати службову перевірку стосовно відсутності бронежилетів та підписати необхідні документи.

Детективи врятували ситуацію, затримавши обох причетних у момент отримання частини хабаря у розмірі 100 тисяч гривень.

Військового затримали "на гарячому". Фото: ДБР

Яке покарання чекає на військового

Обвинувачування щодо посадовця речової служби військової частини конкретизуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, що вважається порушенням ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Відповідно до статті, на нього може чекати позбавлення волі на строк до 10 років та конфіскація майна. Матеріали щодо заступника командира військової частини виділені в окреме кримінальне провадження.

Погоріли на хабарях

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) розкрила корупційну схему, що діяла в одеському військовому квартирно-експлуатаційному управлінні. Посадовці управління вимагали "відкати" від підрядників, які виконували ремонтні роботи на об'єктах Збройних сил України (ЗСУ) в Одеській області.

Також ми писали, що Вища рада правосуддя ухвалила рішення відсторонити суддю районного суду міста Одеси від здійснення правосуддя через обвинувачення її в отриманні хабаря. Її викрили "на гарячому" під час отримання частини грошей.