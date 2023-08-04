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На Одещині затримано митника-хабарника: подробиці розслідування ДБР

4 серпня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині затримано митника-хабарника: подробиці розслідування ДБР
Затримання хабарника. Фото: ДБР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Державне бюро розслідувань затримало інспектора Одеської митниці, який стояв за незаконними поборами під час митного контролю. Посадовець, замість виконання своїх обов'язків, намагався отримати хабарі від громадян, які везли нові смартфони в Україну. 

Про це повідомляє ДБР.

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Брав хабар за незаконне ввезення смартфонів

Під час розслідування було встановлено, що митник створював умови для "оптовиків" контрафактних смартфонів, які, під виглядом особистих речей, намагалися провезти їх у країну без сплати мита та податків. Замість того, щоб реагувати на порушення закону, інспектор вимагав по 110 доларів США за кожен смартфон і дозволяв їм безперешкодно пройти митний контроль.

Незаконно ввезені телефони. Фото: ДБР
Незаконно ввезені телефони. Фото: ДБР

Правоохоронці звернули увагу на великий прибуток митника з таких хабарів. Обшуки у його місці проживання виявили десятки тисяч доларів.

Гроші ховали в пакетах. Фото: ДБР
Гроші ховали в пакетах. Фото: ДБР

Яке покарання чекає на митника

Зараз затриманий очікує на офіційне повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Стаття, за якою йому загрожує покарання, передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Слідство знаходиться на етапі встановлення всіх осіб, причетних до зазначеної хабарницької схеми.

Погоріли на хабарях

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) розкрила корупційну схему, що діяла в одеському військовому квартирно-експлуатаційному управлінні. Посадовці управління вимагали "відкати" від підрядників, які виконували ремонтні роботи на об'єктах Збройних Сил України (ЗСУ) в Одеській області.

Також ми писали, що Вища рада правосуддя ухвалила рішення відсторонити суддю районного суду міста Одеси від здійснення правосуддя через обвинувачення її в отриманні хабаря. Її викрили "на гарячому" під час отримання частини грошей.

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