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"2000 доларів — і ти студент-бюджетник": в Одесі затримали хабарника

28 липня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"2000 доларів — і ти студент-бюджетник": в Одесі затримали хабарника
Правоохоронці викрили хабарника "на гарячому". Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліція Одеси затримала працівника одного з місцевих коледжів, який вимагав хабар від матері абітурієнта. Чоловік збирався одержати 2000 доларів США за безперешкодне зарахування її сина на бюджетну форму навчання.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Фахівець, який входив до складу приймальної комісії навчального закладу, підготував спеціальний "пакет" послуг, пропонуючи його матері студента. Приємною перевагою за грошову винагороду було обіцянка забезпечити позитивний бал при складанні вступних випробувань та безперешкодний вступ на бюджетну форму навчання. Проте правоохоронці встигли затримати правопорушника "на гарячому", щойно він отримав гроші від жінки.

Затримання хабарника. Фото: ГУНП в Одеській області
Затримання хабарника. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на службовця

Чоловікові пред'явлено підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України. За такі дії  що передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Погоріли на хабарях

Нагадаємо, прокурори внесли до суду обвинувальний акт щодо помічника судді. Його звинувачують у вимаганні та одержанні хабаря за вплив на прийняття рішень посадовими особами та "злив" інформації про обшуки. 

Також ми писали, що в Одесі суддя опинилася на лаві підсудних після того, як її було викрито Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Служительку Феміди підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 4 тисячі доларів США.

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