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Суддя-хабарниця з Одеси відповідатиме перед законом

29 червня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Суддя-хабарниця з Одеси відповідатиме перед законом
Затримання судді хабарниці. Фото: НАБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі суддя опинилася на лаві підсудних після того, як її було викрито Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Служительку Феміди підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 4 тисячі доларів США.

Про це повідомляє НАБУ.

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За даними слідства, служителька Феміди вимагала 5 тисяч доларів США за те, щоб прийняти позитивне рішення у цивільній справі на користь однієї зі сторін. Її вдалося викрити одразу після отримання першого "траншу" у розмірі 4 тисячі доларів США 29 березня 2023 року.

Розслідування цього скандального випадку проводили НАБУ та САП з оперативним супроводом Служби безпеки України (СБУ) в Одеській області. У травні розслідування завершилося, в результаті чого суддя стала підозрюваною в отриманні неправомірної вигоди. 

Більше про хабарників

В Одеській області викрили начальника з відділу Управління патрульної поліції на вимаганні та одержанні хабаря за перевезення великогабаритного вантажу. Поліцейському вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Керівник одного з райвідділів державної виконавчої служби пропонував пришвидшення виконання рішень суду за хабарі. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.

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