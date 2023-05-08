В Одесі затримали командира військового відділення за отримання хабаря

Затримання військового на хабарі. Фото: Спеціалізована прокуратура

В Одесі правоохоронці затримали командира відділення однієї з військових частин ЗС України за отримання хабаря. Встановлено, що військовослужбовець видавав себе за посадову особу одного з РТЦК та СП в Одеській області, щоб одержати грошову вигоду.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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Військовослужбовець отримав грошову вигоду у сумі 2500 доларів США за те, що надав допомогу військовозобов'язаному у виготовленні та наданні документів, що стали законною підставою для перетину державного кордону.

Правоохоронці затримали командира відділення 2 травня 2023 року після того, як він передав документи і одержав хабар. Затриманому повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 268 400 гривень.

Речові докази злочину. Фото: Спеціалізована прокуратура

Яке покарання чекає на військового

За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру командиру відділення однієї з військових частин ЗС України за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Більше про хабарників

В Одеській області викрили начальника з відділів Управління патрульної поліції на вимаганні та одержанні хабаря за перевезення великогабаритного вантажу. Поліцейському вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Керівник одного з райвідділів державної виконавчої служби пропонував пришвидшення виконання рішень суду за хабарі. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.