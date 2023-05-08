В Одессе задержан командир военного отделения за получение взятки

Задержание военного на взятке. Фото: Специализированная прокуратура

В Одессе правоохранители задержали командира отделения одной из воинских частей ВС Украины за получение взятки. Установлено, что военнослужащий выдавал себя должностным лицом одного из РТЦК и СП в Одесской области, чтобы получить денежную выгоду.

Об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

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Правоохранители задержали командира отделения 2 мая 2023 года после того, как он передал документы и получил взятку. Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 268 400 гривен.

Вещественные доказательства преступления. Фото: Специализированная прокуратура

Какое наказание ждет военного

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона доложено о подозрении командиру отделения одной из воинских частей ВС Украины по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Больше о взяточниках

В Одесской области разоблачили начальника отделов Управления патрульной полиции на вымогательстве и получении взятки за перевозку крупногабаритного груза. Полицейскому уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Руководитель одного из райотделов государственной исполнительной службы предлагал ускорение выполнения решений суда за взятки. Прокуратура направила в суд обвинительный акт.