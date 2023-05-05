Погорів на хабарях: в Одесі затримали поліцейського

В Одесі поліцейський організував схему поборів. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області викрили начальника з відділів Управління патрульної поліції на вимаганні та одержанні хабаря за перевезення великогабаритного вантажу. Поліцейському вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Прокурори встановили, що правоохоронець налагодив систему отримання хабарів за перевезення вантажів та їх супроводження автомобілем поліції. За даними слідства, він вимагав від підприємців по 300 доларів США за один відповідний дозвіл на транспортування вантажу.

В результаті проведеного розслідування, правоохоронці задокументували, передачу начальнику поліції 600 доларів США хабаря. Наразі правоохоронці повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 1 млн гривень.

Яке покарання чекає на поліцейського

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури стосовно начальника одного з відділів Управління патрульної поліції в Одеській області за вимагання та отримання неправомірної вигоди відкрито справу за статтею ч. 3 ст. 368 КК України.

Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Більше про хабарників

Керівник одного з райвідділів державної виконавчої служби пропонував пришвидшення виконання рішень суду за хабарі. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом службовим особам ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України". Їх підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.